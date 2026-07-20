Sky riferisce che Maldini e Leonardo sono in Spagna per proporre a Guardiola il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Questa visita si inserisce nel contesto di possibili cambiamenti sulla panchina azzurra, dopo le dichiarazioni di un rappresentante dello sport italiano che ha indicato che oltre a Mancini e Pirlo, ci sono altri candidati. Nessuna conferma ufficiale è stata data riguardo a questa trattativa.

Quando Giovanni Malagò, stamattina a Sky Sport 24, ha detto che per la panchina della Nazionale “oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili”, non stava parlando a vuoto. A dare corpo a quell’apertura è un retroscena rilanciato dalla stessa Sky Sport: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola. Il retroscena: un weekend con Pep. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’incontro non sarebbe stato un semplice contatto di cortesia: si sarebbe protratto per l’intero fine settimana. In quelle ore, Maldini e Leonardo avrebbero proposto a Guardiola il ruolo di commissario tecnico dell’Italia, raccontandogli il progetto e la loro idea di Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sky, Maldini e Laonardo in Spagna per offrire il posto di ct dell’Italia a Guardiola

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