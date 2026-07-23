Maldini | Per Guardiola i soldi non sono un aspetto rilevante Abbiamo parlato anche con Ancelotti

Da agi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini ha dichiarato che per l'ex allenatore del Manchester City, l'aspetto economico non rappresenta un elemento rilevante. Maldini ha aggiunto di aver parlato anche con un altro ex allenatore, senza specificare il nome. La questione riguarda un possibile incarico di selezionatore della nazionale italiana, con voci che indicano una richiesta di 20 milioni di euro di ingaggio.

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AGI - "Per Guardiola l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante". Parole di Paolo Maldini, direttore tecnico della  Figc,  Paolo Maldini, interpellato sulla possibilità che l'ex allenatore del Manchester City abbia chiesto 20 milioni di ingaggio per ricoprire il ruolo di selezionatore della  Nazionale italiana. Le sensazioni di Maldini. "Le sensazioni sono quelle di grande pressione - ha detto Maldini, che ha voluto al suo fianco Leonardo come advisor -. Il presidente Giovanni Malagò ci ha messo un po' per convincermi. Il progetto è ambizioso, ma è come una chiamata alle armi e quando l'Italia chiama è difficile dire di no. La mia... 🔗 Leggi su Agi.it

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