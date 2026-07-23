Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Nazionale italiana dopo un lungo confronto con il presidente della Figc, Giovanni Malagò. Maldini ha dichiarato che ci sono voluti alcuni tempi per convincerlo, ma ha deciso di accettare l’offerta. La decisione è stata comunicata dopo che Maldini ha valutato la proposta di coinvolgimento nel ruolo di direttore tecnico. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di inizio.

Il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana Paolo Maldini spiega perché ha accettato la proposta del nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò, dopo un lungo corteggiamento. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Maldini: "Malagò ci ha messo un po' a convincermi, ho accettato perché..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Coez: “Zerocalcare si è innamorato di Ci Vuole una Laurea perché ha un sound un po’ 883. Sui tetti di Firenze ho cantato le mie canzoni scarne e più emotive”Coez ha recentemente commentato che Zerocalcare si è appassionato a “Ci Vuole una Laurea” per il suo sound che richiama gli 883.

“Rimango tradizionale nei gusti, ci tengo a fare questa precisazione”: la brutta battuta di Malagò mentre racconta come ha convinto MaldiniDurante una conferenza stampa, al termine di un'assemblea della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha fatto una battuta dicendo: “Rimango tradizionale nei...

Temi più discussi: Malagò, Maldini e Leonardo presentano il futuro del calcio italiano: Condivisione delle scelte, ricostruiamo percorso dalla base; Calcio: Malagò, Maldini la chiave, ai Mondiali 2030 ci saremo; Malagò sul nuovo Ct: 'Short list con Maldini e Leonardo'. E su Pirlo...; Guardiola sulla panchina dell'Italia? Il blitz di Maldini e Leonardo accende i tifosi.

Oliver Bierhoff è stato per la Germania fuori dal campo quello che Paolo Maldini può diventare per l'Italia: l'uomo che dopo la carriera in campo ha rivoltato il sistema calcio della propria nazione. Giovanni Malagò ci svela che dopo aver accettato il ruolo, Paolo x.com

Malagò 'da Maldini e Leonardo nessuna richiesta di bonus, sono dei vincenti'(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Con Maldini e Leonardo c'è una condivisione totale: loro non faranno mai qualcosa non condivisa da me e viceversa. C'è da recuperare un gap evidente sotto gli occhi di tutti ... corrieredellosport.it

Pagina 5 | Maldini rivela: Abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di Pep Guardiola. Sul nuovo ct Italia...Il nuovo presidente federale Malagò, il dt e l'advisor Leonardo hanno parlato del commissario tecnico azzurro nella conferenza stampa dopo la riunione della Lega Calcio ... tuttosport.com

Malagò ha scelto, Maldini dt azzurro e a sorpresa Leonardo advisor reddit