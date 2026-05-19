Coez ha recentemente commentato che Zerocalcare si è appassionato a “Ci Vuole una Laurea” per il suo sound che richiama gli 883. Durante un concerto sui tetti di Firenze, ha interpretato alcune delle sue canzoni più semplici ed emotive. Il cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “From The Rooftop – Capitolo III”, prevista per il 22 maggio, anticipata dalla pubblicazione del brano “Faccio un casino” in versione integrale sui suoi canali social e su YouTube.

"From The Rooftop" - Capitolo III. Coez rinnova per la terza volta il suo format speciale con un album in uscita il 22 maggio, anticipato dalla pubblicazione sul suo profilo Instagram e su YouTube della versione integrale del brano "Faccio un casino". Quest'ultima canzone è presente nel trailer e nella colonna sonora della nuova serie di animazione “Due Spicci” creata, scritta e diretta da Zerocalcare, che arriverà, solo su Netflix, il 27 maggio. Diventato nel tempo una delle espressioni artistiche più riconoscibili e autentiche del percorso di Coez, a quasi dieci anni dalla sua nascita, dopo il secondo capitolo pubblicato nel 2022, il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Coez: “Zerocalcare si è innamorato di Ci Vuole una Laurea perché ha un sound un po’ 883. Sui tetti di Firenze ho cantato le mie canzoni scarne e più emotive”

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