Durante una conferenza in Lega Calcio, il direttore tecnico ha affermato che sarebbe preferibile nominare il nuovo commissario tecnico entro questa settimana, ma si sta aspettando la persona desiderata. Ha anche sottolineato che sono ancora in corso valutazioni sui candidati e che la priorità è scegliere la figura giusta. Oggi si è svolto un incontro considerato importante per il calcio italiano.

Durante la conferenza in Lega Calcio, il direttore tecnico ha parlato del futuro della panchina azzurra. Tanti i nomi in ballo ma la volontà è quella di aspettare il nome giusto Oggi è stata una giornata fondamentale per il calcio italiano. In Lega Calciooggi erano presentiMalagò, Maldini e Leonardo. E’ avvenuto anche l’incontro coi club e al centro del dibattito è stato posto il tema della rifondazione del pallone azzurro, di cominciare un nuovo progetto. Poi c’è stata la conferenza stampa, dove il nuovo Direttore tecnico ha confermato che si vuole attendere“la persona che realmente vogliamo”e che“fretta ce n’è, ma dentro di noi nemmeno troppa”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldini: “L’ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora di più è aspettare la persona che realmente vogliamo”

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