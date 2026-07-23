Maldini | Guardiola? Stiamo aspettando chi vogliamo davvero E con Ancelotti

Paolo Maldini ha annunciato che tra i candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale c’è stato anche l’ex allenatore di club di alto livello. Attualmente, la Federazione sta valutando i profili e aspetta di definire quale figura sarà scelta. Maldini ha anche menzionato che stanno aspettando di capire chi vogliono davvero come prossimo allenatore. Non sono stati forniti dettagli sui nomi specifici o sui tempi di decisione.

Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale, rivela che tra le figure contattate dalla Figc per il ruolo di ct c'è stato anche Carlo Ancelotti. "Stiamo aspettando la persona che davvero vogliamo", ha precisato Maldini, rispondendo a una domanda su Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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