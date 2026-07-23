Maldini enigmatico | Guardiola? Non posso dire niente E rivela | Ho parlato anche con Ancelotti

Il commissario tecnico della nazionale italiana non è stato ancora nominato. Maldini, presente a Coverciano, ha risposto a domande su Guardiola, affermando di non poter dire nulla. Ha inoltre confermato di aver avuto contatti con Ancelotti. La squadra cerca una guida tecnica mentre si prepara per le prossime competizioni. La situazione resta aperta e senza comunicazioni ufficiali.

Coverciano, 23 luglio 2026 – Guardiola. e Ancelotti. La nuova Italia non ha ancora un commissario tecnico, ma per ripartire ha deciso di guardare subito verso la vetta. I primi contatti sono stati avviati e l’obiettivo della Figc è chiudere la scelta in tempi brevi, senza però lasciare che la fretta prenda il posto della convinzione. A tracciare la rotta è il direttore tecnico della Nazionale, Paolo Maldini, intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente federale Giovanni Malagò e all’advisor Leonardo al termine dell’Assemblea della Lega Serie A: “L’ideale sarebbe nominare il ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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