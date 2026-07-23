Il commissario tecnico della nazionale non è ancora stato scelto. La decisione dipende dalla persona che deve ancora sciogliere le riserve. Nel frattempo, ci sono progetti per rilanciare la squadra e migliorare il settore tecnico, con l’obiettivo di riportare l’Italia ai vertici. Tra le opzioni prese in considerazione ci sono anche incontri con un ex allenatore di alto livello. La scelta finale è ancora in attesa.

Il ct ancora non c'è. Ci sarà quando la persona desiderata scioglierà le riserve. Ci sono intanto i programmi azzurri di risalita e la voglia di rifare grande non solo la Nazionale ma tutto il settore tecnico. La giornata in Lega è stata a suo modo storica: negli uffici milanesi dell'associazione dei club sono arrivati i vertici federali. Il presidente Malagò, il dt Maldini, l'advisor Leonardo. Sul tema ha fatto per primo il punto il nuovo direttore tecnico, Maldini, che si presenta così: "Sento grande responsabilità e pressione, qui c'è un progetto ambizioso. È una chiamata alle armi, quando l'Italia chiama è difficile dire di no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maldini e Leonardo: "Per il ct abbiamo fretta ma non tanta. Abbiamo parlato anche con Ancelotti..."

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