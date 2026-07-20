Guardiola è stato protagonista di un incontro con Maldini e Leonardo, figure chiave nel progetto della nuova Nazionale italiana. Mentre la Spagna si prepara a ospitare il Mondiale 2026, la dirigenza italiana, guidata da MML, valuta le strategie per il futuro. Non ci sono conferme ufficiali su un possibile incarico come ct, ma l’interesse per Guardiola rimane tra le ipotesi sul tavolo. La discussione si sarebbe concentrata su possibili collaborazioni e piani a lungo termine.

E mentre la Spagna celebra l'ennesimo successo degli ultimi 18 anni - il Mondiale 2026 in America - il nuovo corso della Nazionale italiana targata MML (Malagò, Maldini, Leonardo) potrebbe ripartire proprio da uno dei pionieri del fútbol spagnolo: Pep Guardiola. L'approdo sulla tanto ambita poltrona da CT degli Azzurri da parte di uno degli allenatori più influenti del secolo, riporta Sky Sport, non sarebbe più un sogno di mezza estate. Durante il fine settimana appena trascorso, le parti si sarebbero incontrate in quel di Barcellona per confrontarsi sul futuro di una Nazionale che non può più permettersi di fallire nelle grandi competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Guardiola ct dell'Italia? "Incontro con Maldini e Leonardo", grandi manovre

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Guardiola CT dell’Italia sarebbe una benedizione. Non per la nazionale ma per tutto il movimento. La sua sola presenza metterebbe una pressione enorme a dare il massimo sia ai calciatori che alla federazione. Non ci sarebbero alibi quando hai il migliore di x.com

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