Paolo Maldini è stato ufficialmente nominato direttore tecnico della Nazionale. La Federcalcio ha annunciato anche che Leonardo ricoprirà il ruolo di consulente. La comunicazione è arrivata dal nuovo presidente, Giovanni Malagò. Durante un’intervista a Sky, Maldini ha confermato la sua accettazione della posizione. La decisione riguarda anche il possibile coinvolgimento di Carlo Ancelotti come allenatore della Nazionale.

Paolo Maldini direttore tecnico della Nazionale. Ha detto sì. Leonardo sarà il suo consulente. Lo ha comunicato ufficialmente la Federcalcio del nuovo presidente Giovanni Malagò. Ora si attende la scelta del commissario tecnico. I nomi più probabili sono quelli di Antonio Conte e Roberto Mancini. A Sky Sport 24 il giornalista Emanuele Baiocchi ipotizza lo scenario Ancelotti ct della Nazionale italiana. Non una notizia ma uno scenario. I rapporti di Ancelotti con Maldini e Leonardo. Ipotesi tutta da verificare visto il lungo contratto che lo lega alla Nazionale brasiliana e i rapporti non proprio idilliaci con Leonardo: ci furono dissapori ai tempi del Psg. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Maldini dt a Sky parlano dello scenario Ancelotti ct della Nazionale

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