Nel 2009, un retroscena riguarda un possibile passaggio di Guardiola alla guida tecnica di una squadra italiana, ma l’accordo non si concretizzò. Attualmente, il Club Italia ha nominato Paolo Maldini come direttore tecnico, con Leonardo come suo collaboratore. Questa nomina è stata annunciata dopo le dichiarazioni di Giovanni Malagò, che ha comunicato ufficialmente la decisione. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sui tempi di attuazione.

Come da tempistiche dichiarate da Giovanni Malagò, ora che il Club Italia ha definito Paolo Maldini come direttore tecnico (e Leonardo suo collaboratore) arriva il momento di scegliere il commissario tecnico della Nazionale, con cinque nomi che si contendono la panchina dell'Italia: Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Pep Guardiola, Stefano Pioli e Roberto Mancini. Sarà un'altra settimana di fuoco per il mondo azzurro, i contatti partiranno già oggi e nulla è già deciso o scontato., Proprio per questo resta aperto pure il sogno che porta all'ex allenatore del Manchester City, molto difficile per almeno tre motivi: aveva detto di... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Guardiola e Maldini legati a doppio filo: il retroscena del 2009 può portare Pep ct

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