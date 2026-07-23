La prima uscita ufficiale di Malagò Maldini e Leonardo | segui IN DIRETTA la conferenza

Da video.gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nuovi vertici della Figc, tra cui Malagò, Maldini e Leonardo, hanno tenuto la loro prima conferenza stampa ufficiale. La riunione si è svolta a Milano, durante l’assemblea della Lega Calcio, e ha visto l’incontro con i presidenti di Serie A. In questa occasione, hanno discusso delle prossime nomine, tra cui quella del nuovo commissario tecnico della Nazionale. La conferenza è stata seguita in diretta.

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In attesa di scoprire chi sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, i nuovi vertici della Figc parlano per la prima volta alla stampa, dopo aver incontrato i presidenti di Serie A nell'assemblea della Lega Calcio a Milano. Segui IN DIRETTA la conferenza stampa del presidente Giovanni Malagò, del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Calcio, al via l'assemblea di Lega Serie A con Malagò, Maldini e Leonardo

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