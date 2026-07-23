Malagò Maldini e Leonardo presentano il nuovo progetto dell’Italia | Per il CT si parte dai migliori al mondo

Da calcionews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato un nuovo progetto per la nazionale italiana, con l’obiettivo di partire dai migliori al mondo per il ruolo di CT. Con lui erano presenti Paolo Maldini e Leonardo, che hanno illustrato i dettagli del piano. La conferenza stampa congiunta ha visto i tre protagonisti condividere le prime indicazioni sul futuro della selezione nazionale.

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Maldini, Malagò e Leonardo hanno presentato il nuovo corso per la Nazionale italiana. Le loro parole. Al termine dell’ Assemblea di Lega Serie A, il presidente della  FIGC   Giovanni Malagò  ha tenuto un’importante conferenza stampa congiunta con  Paolo Maldini  e  Leonardo. I tre dirigenti hanno illustrato le linee guida per la rifondazione della Federazione e fatto il punto sul percorso che porterà alla nomina del nuovo  Commissario Tecnico della Nazionale. Malagò e la visione a lungo termine: “L’obiettivo è l’Europeo in casa”. Ad aprire la conferenza è stato  Giovanni Malagò, che ha spiegato le ragioni del nuovo corso federale: “Molto felice di essere qui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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