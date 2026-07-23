Malagò Maldini e Leonardo | Ct? Parleremo solo con chi vogliamo Video!

Malagò, Maldini e Leonardo hanno dichiarato che il nuovo allenatore della nazionale sarà scelto esclusivamente tra le persone che desiderano. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa dopo l’assemblea di Lega Serie A, senza indicare nomi o tempi precisi. Hanno anche mostrato un video a supporto delle loro affermazioni. La selezione del nuovo ct rimane quindi una questione riservata e sotto il loro controllo.

Malagò, Maldini e Leonardo: Un Nuovo Corso per il Calcio Italiano. MILANO (ITALPRESS) – Durante la conferenza stampa post assemblea di Lega Serie A, il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha espresso la sua stretta collaborazione con Paolo Maldini e Leonardo, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso per il futuro del calcio italiano. “La condivisione con Maldini e Leonardo è totale. Non faranno mai nulla che non è condiviso con me e io non farò mai nulla che non è condiviso con loro”, ha dichiarato Malagò. Il numero uno del calcio italiano ha anche rivelato che c’è in atto un programma di sei anni, con Maldini che ha proposto un orizzonte di 8-10 anni per ricostruire le fondamenta del settore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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