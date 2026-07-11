Maldini direttore tecnico e Leonardo conisgliere della Nazionale L' annuncio di Malagò

Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, secondo l’annuncio del nuovo presidente della FIGC. La nomina prevede che Maldini si occupi della selezione del nuovo commissario tecnico e della gestione generale della filiera, senza coinvolgimento diretto con la nazionale maschile. La decisione è stata comunicata recentemente e si inserisce nel piano di riorganizzazione della federazione calcistica.

Paolo Maldini ha accettato la proposta del nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò. Diventerà infatti direttore tecnico e presidente del Club Italia e si occuperà non solo della scelta del nuovo ct ma anche della gestione dell’intera filiera. Con Maldini a sorpresa arriverà anche Leonardo, suo uomo di fiducia, nella qualità di advisor. Il progetto è quello di rilanciare la Nazionale, partendo dal prossimo Europeo. Anche per questo Maldini ha firmato un contratto di quattro anni, con condizioni economiche vantaggiose per la Federazione. "Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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