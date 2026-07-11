Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della nazionale e sarà anche presidente del Club Italia, secondo l’annuncio del presidente della Federcalcio. Leonardo agirà come advisor. La nomina di Maldini è stata confermata dal presidente della federazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. Maldini ha già avuto un ruolo di rilievo nel calcio, ma questa è la sua prima posizione ufficiale a livello nazionale.

Paolo Maldini ha detto sì. L’ex dirigente del Milan ha accettato la proposta del presidente della Figc Giovanni Malagò e sarà direttore tecnico della federcalcio e presidente del Club Italia. A sorpresa arriva in azzurro anche un altro ex rossonero, Leonardo, che lavorerà al fianco di Maldini con il ruolo di advisor. Questa la nota della Figc: “Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini direttore tecnico della nazionale, Leonardo advisor: l’annuncio di Malagò

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Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di Malagò

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