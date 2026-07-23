Malagò a ruota libera

Il presidente della Federazione italiana di calcio ha dichiarato di aver trovato un’Associazione Italiana Calcio in difficoltà al suo arrivo. Ha annunciato che il nuovo commissario tecnico sarà nominato a breve e ha confermato l’impegno a partecipare al Mondiale del 2030. La situazione della Nazionale italiana di calcio è attualmente in fase di cambiamento, con decisioni in corso per il futuro della squadra nazionale.

“Quando sono arrivato ho trovato un’AIA sconquassata. Il nuovo ct sarà. Andremo al Mondiale del 2030? Promesso”. Il futuro della Nazionale italiana di calcio sta attraversando un momento di svolta radicale. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha tracciato il nuovo corso della Federazione, confermando senza mezzi termini l’ambizioso tentativo di portare Pep Guardiola sulla panchina degli Azzurri. Nonostante la necessità di contenere le uscite finanziarie nel breve e medio periodo, il numero uno federale ha ammesso la volontà di fare un sacrificio straordinario per il tecnico spagnolo: “ Stiamo parlando con Guardiola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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