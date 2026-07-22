Malagò a ruota libera | Quando sono arrivato ho trovato un’AIA sconquassata Il nuovo ct sarà… Andremo al Mondiale del 2030? Promesso

Il presidente della FIGC ha commentato la situazione dell’Agenzia Italiana del Calcio, definendola sconquassata al suo insediamento. Ha annunciato che un nuovo commissario tecnico sarà scelto a breve e ha confermato l’intenzione di partecipare al Mondiale del 2030. La fase attuale del calcio italiano è caratterizzata da cambiamenti significativi, con decisioni in corso per il futuro della Nazionale.

Malagò, presidente della FIGC, è uscito allo scoperto per parlare di diversi temi d’attualità che riguardano il calcio italiano.. Il futuro della Nazionale italiana di calcio sta attraversando un momento di svolta radicale. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha tracciato il nuovo corso della Federazione, confermando senza mezzi termini l’ambizioso tentativo di portare Pep Guardiola sulla panchina degli Azzurri. Nonostante la necessità di contenere le uscite finanziarie nel breve e medio periodo, il numero uno federale ha ammesso la volontà di fare un sacrificio straordinario per il tecnico spagnolo: “ Stiamo parlando con Guardiola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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