Oggi alle 17, torna in onda su Rai Uno il programma di interviste “Da Noi… a Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice intervisterà vari ospiti, offrendo approfondimenti e racconti personali. La trasmissione è prevista per tutta la durata del pomeriggio di domenica 31 maggio.

Francesca Fialdini torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento di Da Noi. a Ruota Libera, il programma di interviste in onda alle 17.20 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 31 maggio 2026. Nuovi ospiti saranno attesi dalla Fialdini, a partire da Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante, e dalla storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi. Arriveranno poi in studio Lorella Boccia e Fabio Gallo che, da sabato 6 giugno, condurranno con Giulia Bonaudi UnoMattina Weekly, il programma che nel weekend darà il buongiorno al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate, tra attualità, notizie, musica e il racconto degli angoli più belli del Paese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pamela Prati, Da Noi… a Ruota Libera!

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PAMELA PRATI CONTRO ALFONSO SIGNORNI AL GF

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