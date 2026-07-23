A Monza, una società specializzata nella creazione di contenuti per la Disney sviluppa personaggi partendo da disegni a mano, passando a modelli 3D e rig digitali. Il processo include animazione, rendering e post-produzione. La produzione si svolge interamente nel territorio, coinvolgendo tecniche tradizionali e digitali per realizzare i personaggi destinati alle animazioni. La struttura si occupa di tutte le fasi creative e tecniche necessarie per portare in vita i soggetti delle animazioni Disney.

Monza – Prima i disegni a mano, poi i modelli tridimensionali, quindi i rig digitali che danno vita ai personaggi, l’ animazione, il rendering e la p ost-produzion e. In via Sempione la magia prende forma ogni giorno. E non è soltanto un modo di dire: si chiama Maga Animation Studio, eccellenza creativa del territorio brianzolo che a settembre festeggerà 30 anni di attività. Dal 1996 lo studio firma produzioni di altissimo livello per cinema, televisione, videogiochi e pubblicit à, collaborando con giganti mondiali come Disney, Netflix, Ubisoft, Amazon, Apple e Sanrio. Oggi Maga è una squadra di 28 professionisti, composta per quasi l’80% da donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maga, la culla monzese dei sogni dove si crea per la Disney

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casa del materasso, culla dei sogniQuest’anno, la Casa del Materasso di Lugo celebra i sessant’anni dalla fondazione, un traguardo che segna la sua presenza nel settore.

Fischnaller, il bomber culla grandi sogni: "Mi aspetto un Ravenna da vertice"Manuel Fischnaller ha segnato più gol degli altri acquisti nel mercato di riparazione, tra cui Viola, Italeng, Bani e Poluzzi.