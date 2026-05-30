Fischnaller il bomber culla grandi sogni | Mi aspetto un Ravenna da vertice

Manuel Fischnaller ha segnato più gol degli altri acquisti nel mercato di riparazione, tra cui Viola, Italeng, Bani e Poluzzi. Il giocatore ha dichiarato di aspettarsi un Ravenna da vertice, puntando a grandi risultati. La sua presenza in attacco si è già fatta notare, e il club si aspetta che possa contribuire significativamente alla stagione. Fischnaller si è detto fiducioso nel potenziale della squadra e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Fra tutti gli arrivi del mercato di riparazione (Viola, Italeng, Bani e Poluzzi), quello di Manuel Fischnaller è stato il più remunerativo in termini di gol. Il 34nne bomber altoatesino ha chiuso con 10 reti, diventando il capocannoniere giallorosso. Fischnaller, che effetto le fa essere il capocannoniere del Ravenna pur avendo giocato metà stagione? "Fa molto piacere. Significa che sono riuscito a dare continuità al mio lavoro e, soprattutto, ad aiutare concretamente la squadra". Qual è il bilancio di squadra della stagione appena conclusa? "È stata una stagione positiva e dobbiamo ritenerci soddisfatti. Per una neopromossa, fare un campionato del genere non era semplice; significa che si è lavorato nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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