Casa del materasso culla dei sogni

Quest’anno, la Casa del Materasso di Lugo celebra i sessant’anni dalla fondazione, un traguardo che segna la sua presenza nel settore. La sua storia si intreccia con la tradizione di un’arte antica, che si trasmette nel tempo attraverso le generazioni. La crescita dell’attività ha visto l’evoluzione di tecniche e prodotti, mantenendo comunque un legame stretto con le radici artigianali. La sua lunga presenza testimonia un rapporto duraturo con clienti e comunità locali.

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La storia della Casa del Materasso di Lugo – che quest’anno festeggia il 60° di fondazione – non è solo la cronaca di un’attività commerciale di successo, ma il racconto di un’arte antica che si tramanda, di mano in mano, attraverso le generazioni. Tutto ha inizio tra le mura di una piccola bottega di Faenza, dove un giovane Sergio Tazzari decide di apprendere i segreti della produzione artigianale. Per quattro anni, sotto la guida sapiente del maestro Alberghi, Sergio impara che un buon riposo non nasce dal caso, ma dalla precisione tecnica unita alla sensibilità tattile. È il 1966 quando, forte di questa esperienza, apre il suo primo negozio a Lugo, in via Mazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa del materasso, culla dei sogni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Recensione del DOLCI SOGNI Materasso Culla Neonato 50x83 cm, 100% Made in Italy, Spessore 8 cm, OEKO Sullo stesso argomento Su il mercato del mattone. Crescono domanda e prezzi. La casa dei sogni? Il trilocaleCresce la domanda di case a Lodi, nel Lodigiano, a Monza e in Brianza, con segnali positivi anche sul fronte delle locazioni. Sogni e personalità: lo studio che decifra l’origine dei sogni? Cosa scoprirai Perché i tuoi sogni cambiano in base alla tua personalità? Come influisce la memoria visiva sulla vividezza delle immagini notturne?...