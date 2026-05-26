Mafia droga e armi nel Nord Salento | maxi blitz dei Carabinieri con 30 arresti all' alba I nomi

Notizia in breve

Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’operazione nel Nord Salento, arrestando 30 persone. L’indagine riguarda un’organizzazione coinvolta in traffico di droga, armi e attività mafiose. Durante l’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e armi. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche e le perquisizioni nelle abitazioni e nei capannoni associati all’indagine.