Mafia droga e armi nel Nord Salento | maxi blitz dei Carabinieri con 30 arresti all' alba I nomi

Da quotidianodipuglia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’operazione nel Nord Salento, arrestando 30 persone. L’indagine riguarda un’organizzazione coinvolta in traffico di droga, armi e attività mafiose. Durante l’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e armi. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche e le perquisizioni nelle abitazioni e nei capannoni associati all’indagine.

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Maxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. L’epicentro dell’offensiva tra i comuni di Squinzano, Surbo e alcuni centri limitrofi del brindisino, fulcro delle indagini che hanno portato all’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di una trentina di soggetti. L'ordinanza L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, contesta a vario titolo reati gravissimi, tutti blindati dall’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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