Mafia droga e armi nel Nord Salento | maxi blitz dei Carabinieri con 30 arresti all' alba

Notizia in breve

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato 30 persone nel corso di un’operazione contro un’organizzazione criminale nel Nord Salento. L’indagine ha portato al sequestro di droga, armi e denaro, e ha coinvolto diverse abitazioni e luoghi di ritrovo. L’operazione ha visto l’impiego di numerose unità specializzate, con perquisizioni in vari immobili della zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità operative o sui tempi dell’indagine.