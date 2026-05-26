Mafia droga e armi nel Nord Salento | maxi blitz dei Carabinieri con 30 arresti all' alba
Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato 30 persone nel corso di un’operazione contro un’organizzazione criminale nel Nord Salento. L’indagine ha portato al sequestro di droga, armi e denaro, e ha coinvolto diverse abitazioni e luoghi di ritrovo. L’operazione ha visto l’impiego di numerose unità specializzate, con perquisizioni in vari immobili della zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità operative o sui tempi dell’indagine.
Maxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. L’epicentro dell’offensiva tra i comuni di Squinzano, Surbo e alcuni centri limitrofi del brindisino, fulcro delle indagini che hanno portato all’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di una trentina di soggetti. L'ordinanza L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, contesta a vario titolo reati gravissimi, tutti blindati dall’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie e thread social correlati
Mafia, maxi-blitz dei Carabinieri nel Nord Salento: 30 arrestiNelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’ampia operazione nel Nord Salento, culminata con...
Traffico di droga, armi ed esplosivi: scatta il blitz antimafia nel Salento, 30 arrestiTraffico di droga, armi ed esplosivi: i carabinieri hanno eseguito trenta misure restrittive tra il Salento e Brindisi.
Argomenti più discussi: Mafia, maxi-blitz dei Carabinieri nel Nord Salento: 30 arresti; Gli assetti criminali scaturiti dopo la cattura del boss: in 52 davanti alla gup.
Blitz contro la criminalità organizzata nel Nord Salento, scattano gli arrestiVasto blitz antimafia nel Nord Salento: oltre 200 Carabinieri eseguono numerose custodie cautelari su richiesta della DDA di Lecce per associazione mafiosa, traffico di droga e armi. Coinvolti i repar ... leccenews24.it
Mafia, maxi-blitz dei Carabinieri nel Nord Salento: 30 arrestiMaxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. quotidianodipuglia.it