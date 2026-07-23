In GTA6, la presenza di numerosi orologi nel gioco ha suscitato grande curiosità tra i fan. Le discussioni si concentrano sul motivo per cui sono stati inseriti così tanti orologi e quale ruolo possano avere nel gameplay o nella narrazione. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali che spiegano questa scelta, e le speculazioni si basano su analisi di immagini e trailer trapelati. La questione rimane aperta, senza conferme ufficiali da parte degli sviluppatori.

Tra le discussioni su cosa vedremo davvero in GTA6. il videogioco più atteso di sempre, ce n'è una molto affascinante che riguarda gli orologi. Quando sono usciti i due trailer ufficiali del titolo di Rockstar Games, gli appassionati hanno fatto a gara per chi riusciva a cogliere il singolo dettaglio, l'inquadratura, il particolare che poteva svelare qualcosa di inedito sul gameplay. E c'è qualcosa che molti fan hanno notato guardando soprattutto il secondo trailer di GTA 6: gli orologi. Jason Duval ne indossa uno in gran parte delle scene e viene inquadrato più volte, tanto da far pensare che non sia un semplice accessorio. In una delle sequenze il display digitale mostra chiaramente le 11:08, un particolare che ha subito acceso le teorie della community. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ma perché in GTA6 ci sono tutti questi orologi?

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Perchè le AUTO cambieranno TUTTO su GTA 6

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