Perché in questi giorni ci sono di nuovo i rifiuti in strada a Roma

Nella zona di Spinaceto, su via Eroi di Cefalonia, i rifiuti sono rimasti sul marciapiede per alcuni giorni prima di essere rimossi, come avvenuto il 6 maggio. La presenza dei rifiuti in strada si è verificata di nuovo in questi giorni, creando situazioni di accumulo e disagio per i residenti. La situazione riguarda principalmente le zone periferiche della città, dove la raccolta dei rifiuti sembra incontrare difficoltà temporanee.

A Spinaceto, su via Eroi di Cefalonia, i rifiuti sono rimasti sul marciapiede alcuni giorni prima di venire rimossi, nella giornata del 6 maggio. Stessa scena, però, è stata osservata a Mostacciano e, cambiando municipio, in via Nicolò da Pistoia alla Garbatella, in via Chiabrera a San Paolo, in.🔗 Leggi su Romatoday.it

Jurnalul unui mag - de Paulo Coelho / lectura: Florian Pittis (Audiobook Romana)

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