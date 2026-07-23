Luzzara un regolamento per la cittadinanza attiva

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Luzzara ha approvato un nuovo regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni. La normativa stabilisce una modalità di collaborazione già sperimentata con risultati positivi. La decisione è stata presa il 23 luglio 2026.

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Luzzara (Reggio Emilia), 23 luglio 2026 - Il Comune di Luzzara ha approvato il nuovo Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni, uno strumento che rende stabile una modalità di collaborazione già sperimentata con risultati positivi. L'approvazione del Regolamento nasce infatti anche dalla positiva esperienza maturata negli anni scorsi: nel 2022 era stato sottoscritto un Patto di collaborazione per la cura dell'area verde di via Michelangelo, a Codisotto, nell'ambito del regolamento sperimentale dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, oggi concluso. Il Regolamento definisce il quadro attraverso cui le persone, singolarmente o in forma associata, possono collaborare con il Comune per prendersi cura degli spazi e dei beni comuni, contribuendo concretamente al benessere della collettività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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