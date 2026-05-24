Cittadinanza attiva l’impegno dei ragazzi

Sono state completate dodici settimane di attività di cittadinanza attiva, coinvolgendo dieci squadre composte da ragazze e ragazzi. Durante questo periodo, sono stati utilizzati numerosi spazi pubblici per realizzare incontri, laboratori e iniziative. Le attività si sono svolte senza interruzioni, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti in vari progetti. La partecipazione ha riguardato un ampio numero di giovani, che hanno dedicato tempo e impegno alle attività programmate.

Dodici settimane di attività, dieci squadre di ragazze e ragazzi coinvolti e decine di spazi pubblici da riqualificare: torna anche per l’estate 2026 “Ci sto? Affare Fatica!”, il progetto nazionale di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, che trasforma il tempo estivo dei giovani in un’esperienza concreta di partecipazione, collaborazione e cura del bene comune. Il progetto è rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni, che dal 15 giugno al 24 luglio saranno impegnati, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, in attività di manutenzione, riqualificazione e supporto a servizi e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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