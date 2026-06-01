Un laboratorio di cittadinanza attiva organizzato con la Misericordia mira a coinvolgere i bambini in attività che trasmettono valori come la pace, il rispetto e la solidarietà. Le iniziative si svolgono sia in ambito scolastico che nel sociale, offrendo ai piccoli partecipanti occasioni pratiche di apprendimento e partecipazione. L’obiettivo è favorire la comprensione e l’applicazione di questi principi attraverso esperienze dirette.

Promuovere tra i più piccoli i valori della pace, del rispetto reciproco e della solidarietà attraverso esperienze concrete vissute sia a scuola che nel sociale. Era questo l’obiettivo di "Scuola: laboratorio di cittadinanza attiva per un futuro di pace e solidarietà", il concorso, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Misericordia San Francesco di Massa e rivolto alle primarie del territorio comunale. Gli studenti, attraverso elaborati e attività, erano chiamati a raccontare esperienze relative ai temi della pace e solidarietà. La prima intesa come impegno a promuovere il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni persona, valorizzando le diversità; la solidarietà, invece, quale sforzo per il bene comune, aiuto a chi è in difficoltà e consapevolezza dei momenti critici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio di cittadinanza attiva con la Misericordia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inquinanti eterni PFAS e gli effetti sullorganismo umano.

Notizie e thread social correlati

Giornata della Costa 2026: il 12 aprile la Puglia trasforma i suoi 800 km di litorale in un grande laboratorio di cittadinanza attivaIl 12 aprile la regione Puglia organizza la Giornata della Costa 2026, coinvolgendo cittadini e associazioni lungo i circa 800 km di spiagge e coste.

Apamri, solidarietà e cittadinanza attiva: da Brindisi confronto con il prefetto di TarantoVenerdì 8 maggio, presso il Palazzo del Governo di Taranto, si è tenuto un incontro tra una delegazione di Apamri e il prefetto della provincia.

Temi più discussi: UTIL’ESTATE – Laboratorio di Cittadinanza attiva; Laboratorio di cittadinanza attiva con la Misericordia; Imparare a essere cittadini, partito a Viterbo il Laboratorio di Cittadinanza Attiva; Giornata Internazionale per la Biodiversità 2026: educare alla vita significa educare ai diritti. Dalla tutela degli ecosistemi alla scuola come laboratorio di cittadinanza attiva.

Letture del venerdì | Riconoscere la cittadinanza attiva Come valorizzare le competenze maturate attraverso l’impegno civico e il #ServizioCivileUniversale?Scoprilo attraverso le evidenze dell'Inapp Report n. 66 shorturl.at/wTAFe #INAPP #ServizioUniversal x.com

Laboratorio di cittadinanza attiva con la MisericordiaPromuovere tra i più piccoli i valori della pace, del rispetto reciproco e della solidarietà attraverso esperienze concrete vissute ... lanazione.it

Quale delle tre fazioni nemiche in helldivers II è la più innocente? reddit

Imparare a essere cittadini – Partito a Viterbo il Laboratorio di Cittadinanza AttivaIl 20 giugno 2026 il prossimo appuntamento del Laboratorio Un percorso che viene da lontano NeaTuscia – VITERBO – Negli ultimi mesi, a Viterbo, sono stati svolti incontri promossi dalla Consulta del ... newtuscia.it