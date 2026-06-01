Laboratorio di cittadinanza attiva con la Misericordia

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un laboratorio di cittadinanza attiva organizzato con la Misericordia mira a coinvolgere i bambini in attività che trasmettono valori come la pace, il rispetto e la solidarietà. Le iniziative si svolgono sia in ambito scolastico che nel sociale, offrendo ai piccoli partecipanti occasioni pratiche di apprendimento e partecipazione. L’obiettivo è favorire la comprensione e l’applicazione di questi principi attraverso esperienze dirette.

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Promuovere tra i più piccoli i valori della pace, del rispetto reciproco e della solidarietà attraverso esperienze concrete vissute sia a scuola che nel sociale. Era questo l’obiettivo di "Scuola: laboratorio di cittadinanza attiva per un futuro di pace e solidarietà", il concorso, giunto alla seconda edizione, promosso dalla Misericordia San Francesco di Massa e rivolto alle primarie del territorio comunale. Gli studenti, attraverso elaborati e attività, erano chiamati a raccontare esperienze relative ai temi della pace e solidarietà. La prima intesa come impegno a promuovere il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni persona, valorizzando le diversità; la solidarietà, invece, quale sforzo per il bene comune, aiuto a chi è in difficoltà e consapevolezza dei momenti critici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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