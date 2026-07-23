Durante un evento elettorale a Milano, un candidato ha affermato che la città è la più insicura del paese, citando problemi di criminalità, baby gang, rapine e furti. Ha sottolineato la necessità di leader che conoscano la realtà locale per rispondere alle esigenze dei cittadini. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle imminenti elezioni comunali. Non sono stati forniti dati ufficiali o statistiche specifiche per supportare le affermazioni.

Milano, 23 luglio 2026 – "Milano è la città più insicura in Italia, che vive il dramma della delinquenza, delle baby gang, delle rapine e dei furti. Per questo c'è bisogno di chi conosce la realtà cittadina, per dare riposte alle aspettative di una città che merita molto di più”. Parole e musica del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, in collegamento durante la conferenza stampa convocata per annunciare l'adesione al partito del consigliere comunale Luca Bernardo. “Il sindaco è il primo attore della sicurezza della città, e il candidato sindaco che Futuro Nazionale proporrà per Milano sarà una persona che con il suo background avrà tutte le caratteristiche per fare ridiventare la città sicura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - ”Lupi raglia, Ronzulli ronza, Fontana fa acqua da tutte le parti”: Vannacci-show sulle comunali di Milano

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