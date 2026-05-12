È iniziato il censimento dei Luoghi del Cuore 2026, promosso dal programma Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Gli utenti possono esprimere le proprie preferenze votando online fino a una data stabilita. La partecipazione permette di segnalare i luoghi che si desidera tutelare e valorizzare. Il sondaggio rimane aperto per un periodo specifico, durante il quale chiunque può contribuire alla selezione.

Al via il censimento dei Luoghi del Cuore 2026, il programma Fai in collaborazione con Intesa San Paolo con cui i cittadini partecipano alla salvaguardia e alla valorizzazione dei posti del cuore: beni del patrimonio di storia, arte e natura dell’Italia, che rischiano di essere abbandonati in territori fragili e isolati. Da oggi riparte la raccolta di voti con cui candidare il proprio luogo del cuore e farlo entrare nella classifica 2026. I primi siti in graduatoria hanno accesso a fondi per finanziare progetti di restauro e riqualificazione o di valorizzazione culturale. Tutti possono candidare e votare i propri “luoghi del cuore” fino al 15 dicembre 2026 su www.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Luoghi del Cuore Fai 2026, al via il censimento: fino a quando votare

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