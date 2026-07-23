L’Unione Europea ha approvato nuove sanzioni contro la Russia dopo settimane di trattative

L’Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. La decisione è stata presa dopo settimane di trattative tra gli Stati membri. Le sanzioni includono restrizioni economiche e commerciali, senza ulteriori dettagli specifici. La misura è stata adottata all’unanimità dai paesi dell’UE.

I paesi dell’Unione Europea hanno trovato un accordo per un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Secondo l’Alta rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione Europea Kaja Kallas sono le sanzioni più consistenti degli ultimi quattro anni: tuttavia, raggiungere un accordo fra i ministri degli Esteri dei paesi membri non è stato semplice. Le trattative sono durate per settimane nonostante sia cambiato il governo ungherese, che finché è stato guidato da Viktor Orban costituiva uno degli ostacoli principali all’approvazione di misure contro la Russia. Alcuni paesi hanno infatti mosso varie obiezioni su misure specifiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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