L’Unione Europea ha approvato l’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount subordinandola al rispetto di alcune condizioni

L’Unione Europea ha approvato la proposta di acquisizione della società di produzione cinematografica Warner Bros. Discovery da parte della multinazionale Paramount Skydance, subordinandolo però al rispetto di alcune condizioni. L’acquisizione ha un valore di circa 110 miliardi di dollari (pari a circa 96 miliardi di euro). La Commissione Europea ha fatto sapere di aver «esaminato l’impatto dell’operazione sui mercati nazionali e nello Spazio Economico Europeo (SEE)», che riunisce i paesi membri dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia garantendo la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. E ha concluso che «a diversi livelli, compreso quello della produzione cinematografica» l’acquisizione non pone problemi di concorrenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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