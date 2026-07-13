Tajani | ‘servono nuove sanzioni contro la Russia’

Il ministro degli Esteri ha affermato che sono necessarie nuove sanzioni contro la Russia. Prima del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, ha anche dichiarato che si continuerà a lavorare per un cessate il fuoco e per la pace in Libano, senza fornire ulteriori dettagli.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato con la stampa a Bruxelles prima del Consiglio Affari Esteri. Sulla questione mediorientale ha dichiarato: “Continueremo a lavorare per un cessate il fuoco e per la pace in Libano”. E ha aggiunto: “Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma è molto importante, dimostra quanto sia protagonista”. E sulla guerra tra Russia e Ucraina: “Vanno inflitte sanzioni alla Russia, serve un nuovo pacchetto su cui si stanno affinando i punti. Stiamo andando nella giusta direzione per dare un segnale forte”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raid russi sull’Ucraina. Kallas: nuove sanzioni contro la RussiaNella notte, la Russia ha lanciato un attacco su Kiev, causando danni e blackout.

Tajani: Sanzioni alla Russia e aiuti a Kiev, Italia fa la sua parte per la sicurezza europeaIl governo italiano ha annunciato che continuerà a sostenere le sanzioni contro la Russia e gli aiuti all’Ucraina.

Medio Oriente, Tajani: Valutiamo lo stop ai coloni, sulle sanzioni a Ben Gvir serve l’unanimitàBRUXELLES – Sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir serve l’unanimità; per noi è una priorità per ciò che ha fatto contro cittadini italiani. Valutiamo con interesse la proposta della Commissione europea ... dire.it

Tajani, 'Italia favorevole al 21/o pacchetto, servono nuove sanzioni alla Russia'Serve un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, noi siamo assolutamente favorevoli. Per l'Italia non sono punti rimasti aperti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stam ... ansa.it