La scuola di danza di Villafranca Lunigiana ha ottenuto numerosi titoli ai campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva. La squadra ha conquistato diverse medaglie, rafforzando la sua posizione tra le principali realtà della danza sportiva nel paese. La competizione ha visto protagonisti vari atleti che hanno portato a casa premi in diverse categorie. La vittoria si aggiunge ai risultati già ottenuti in precedenza dalla scuola, consolidando la sua presenza a livello nazionale.

La Lunidanza di Villafranca Lunigiana torna dai campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva con un ricco bottino di medaglie, confermandosi tra le realtà di riferimento della danza sportiva nazionale. La scuola diretta da Chiara Porta, affiancata dai genitori Luciana e Franco, ha ancora una volta portato in alto il nome della Lunigiana grazie ai risultati ottenuti dalle proprie atlete nelle Danze orientali, nella Danza jazz, nelle Danze accademiche e nelle competizioni di gruppo. A guidare il medagliere sono state Natalia Colle ed Emma Pasqualini, autentiche protagoniste della manifestazione e già proiettate verso il prossimo grande appuntamento internazionale: i campionati mondiali di Danza orientale in programma in Slovenia, dove rappresenteranno l’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Lunidanza Villafranca Raffica di titoli tricolori. La scuola di Chiara Porta ai vertici nazionali

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