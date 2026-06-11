L’Università degli studi di Brescia ai vertici nazionali | ai primi posti nella ricerca

Brescia – L’Università degli studi di Brescia svetta nelle classifiche per qualità della ricerca italiana. A dirlo è L’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Stando all’ultimo monitoraggio dell’ente, che ha preso in considerazione il quadriennio 2020-2024 negli atenei, la Statale bresciana si è consolidata come polo di ricerca competitivo, in grado di produrre conoscenza di alto livello, sviluppo scientifico, tecnologico e sociale del Paese. I piazzamenti. L’università di Brescia ha presentato 1.613 prodotti di ricerca, di cui 941 (quasi il 60%) si collocano nelle fasce di merito massime (eccezionale ed eccellente). I risultati più significativi sono stati raggiunti dal dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale, con piazzamenti del 96,5° e del 93,4° percentile nazionale delle aree Scienze chimiche e Scienze fisiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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