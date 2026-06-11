L’Università degli studi di Brescia ai vertici nazionali | ai primi posti nella ricerca
L’Università degli studi di Brescia si posiziona tra le prime in Italia per qualità della ricerca. Secondo le classifiche nazionali, l’ateneo si distingue per le performance nelle attività di ricerca e nei risultati scientifici. La classifica si basa su parametri come pubblicazioni, citazioni e finanziamenti ottenuti. Nessun dettaglio sui punteggi specifici o sui settori di eccellenza, ma l’ateneo si conferma tra i più performanti nel panorama universitario italiano.
Brescia – L’Università degli studi di Brescia svetta nelle classifiche per qualità della ricerca italiana. A dirlo è L’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Stando all’ultimo monitoraggio dell’ente, che ha preso in considerazione il quadriennio 2020-2024 negli atenei, la Statale bresciana si è consolidata come polo di ricerca competitivo, in grado di produrre conoscenza di alto livello, sviluppo scientifico, tecnologico e sociale del Paese. I piazzamenti. L’università di Brescia ha presentato 1.613 prodotti di ricerca, di cui 941 (quasi il 60%) si collocano nelle fasce di merito massime (eccezionale ed eccellente). I risultati più significativi sono stati raggiunti dal dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale, con piazzamenti del 96,5° e del 93,4° percentile nazionale delle aree Scienze chimiche e Scienze fisiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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