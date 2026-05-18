La squadra di ginnastica artistica ha ottenuto un piazzamento di rilievo alle finali nazionali, conquistando la medaglia di bronzo. Dopo aver vinto lo scudetto nel 2025, il team ha mantenuto la sua posizione ai vertici del panorama italiano, dimostrando continuità e livello competitivo. La presenza sul podio rappresenta un risultato importante, frutto di mesi di allenamenti e preparazioni che hanno portato le atlete a raggiungere questo traguardo. La competizione si è svolta tra le migliori formazioni del paese.

Se vincere lo scudetto 2025 è stata una impresa, confermarsi sul podio d’Italia è stato qualcosa di straordinario. La Palestra Ginnastica Ferrara scrive ancora una pagina della sua storia, una pagina che potrebbe sembrare difficile raccontare dopo il successo tricolore dello scorso anno, ma non è così, perché è nella costanza che si vede la stabilità di un progetto sportivo, un progetto che, da quando ha visto la salita in serie A1, conta 6 finalissime consecutive, con tre podi uno più indimenticabile dell’altro. La cronaca racconta che, teatro delle Final Eight è stata la nuovissima Choruslife Arena di Bergamo. I nostri partono agli anelli, che sorridono subito con Edoardo Sugamele, unico a non far parte della squadra lo scorso anno, che fa capire subito che sarà una giornata ricca di colpi di scena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica. La Pgf si conferma ai vertici nazionali: alle finali è di bronzo

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