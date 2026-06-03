Wanda Nara Icardi vince in tribunale | non dovrà pagare mantenimento di 250mila euro

Il tribunale ha stabilito che l’ex marito non dovrà versare 250mila euro di mantenimento provvisorio. La decisione riguarda la richiesta di assegno presentata da Wanda Nara, che non avrà più obbligo di pagare questa somma. La sentenza è stata emessa dalla corte, che ha respinto la richiesta di mantenimento. La questione riguarda un procedimento legale in corso tra i due.

(Adnkronos) – Niente assegno di mantenimento provvisorio per Wanda Nara. Il giudice del Tribunale di Milano, Anna Cattaneo, ha infatti rigettato con ordinanza del 1 giugno la richiesta di un assegno di mantenimento provvisorio di 250mila euro al mese che era stata avanzata nei confronti di Mauro Icardi. Il giudice ha ritenuto che Nara disponga. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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WANDA NARA y MAURO ICARDI: la novela interminable

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