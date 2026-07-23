WASHINGTON – L’ultima dalla Casa Bianca: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vorrebbe che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo ha appreso il New York Post. Sbigottimento negli ambienti Onu e anche in quelli del calcio, dove Infantino riscuote non poche critiche dopo il Mondiale 2026. Trump crede che Infantino “sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone”, ha detto al Nyp una fonte vicina al presidente. Il prossimo segretario generale verrà eletto quest’anno per sostituire il portoghese António Guterres, che si dimetterà alla fine di dicembre. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - L’ultima di Trump: Infantino “segretario generale dell’Onu”

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