L' ultima di Trump? Secondo il New York Post vorrebbe Infantino Segretario Generale dell' Onu

Notizia in breve

Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe proposto Gianni Infantino come candidato a Segretario Generale delle Nazioni Unite. La notizia si basa su fonti anonime e non è stata confermata ufficialmente da nessuna delle parti coinvolte. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di questa proposta. La relazione tra l'ex presidente statunitense e il leader della FIFA si sarebbe rafforzata in questo periodo.