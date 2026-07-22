L' ultima di Trump? Secondo il New York Post vorrebbe Infantino Segretario Generale dell' Onu
Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe proposto Gianni Infantino come candidato a Segretario Generale delle Nazioni Unite. La notizia si basa su fonti anonime e non è stata confermata ufficialmente da nessuna delle parti coinvolte. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di questa proposta. La relazione tra l'ex presidente statunitense e il leader della FIFA si sarebbe rafforzata in questo periodo.
Il rapporto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Fifa, Gianni Infantino, si fa sempre più stretto. Al punto che, dopo che l'amicizia tra i due si è saldamente consolidata durante il Mondiale nordamericano, secondo l'esclusiva del New York Post, ora Trump lo vorrebbe addirittura come Segretario Generale delle Nazioni Unite. "The Donald" crede che Infantino "sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone", ha detto al Post una fonte vicina al presidente. Il prossimo Segretario Generale verrà eletto quest'anno per sostituire il portoghese Antonio Guterres, che si dimetterà alla fine di dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Fischi per Donald Trump al Madison di New York,presidente in tribuna per gara 3 delle finals
Notizie e thread social correlati
Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu.
Onu, media: “Trump vuole Infantino segretario generale”Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione...
Temi più discussi: Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu, l'indiscrezione del New York Post; Donald Trump vuole Gianni Infantino come segretario generale dell'Onu; Trump vuole Infantino prossimo segretario generale dell'Onu; Trump vorrebbe Infantino alla guida dell'Onu, l'indiscrezione del New York Post.
INFANTINO SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU Questa la nuova idea di Donald Trump stando a quanto riporta sul New York Post Il Mondiale in USA continua a far parlare di se anche dopo la sua conclusione, merito del tanto discusso duo Infantino-T facebook
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, non sarà arrestato, in nessun modo, forma o circostanza negli Stati Uniti. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul social Truth dopo le dichiarazioni del sindaco di New York x.com
Libri apocalittici/post-apocalittici senza zombie, vampiri o schifezze sovrannaturali? reddit
Donald Trump punta su Infantino per la guida dell’Onu: Rispettato da tutti nel mondoTrump pensa a Gianni Infantino come prossimo segretario generale dell’Onu: il presidente Fifa è considerato una figura capace di unire le persone. notizie.it
Secondo il quotidiano Usa, il presidente statunitense vorrebbe candidarlo al termine del mandato di Guterres, in scadenza a fine annoSecondo il quotidiano Usa, il presidente statunitense vorrebbe candidarlo al termine del mandato di Guterres, in scadenza a fine anno ... gazzetta.it