Il Napoli ha annunciato la cessione di Romelu Lukaku, che si era unito alla squadra durante la stagione. La decisione arriva dopo una serie di problemi fisici e comportamentali riscontrati negli ultimi mesi. Oltre a Lukaku, il club ha pianificato altre quattro cessioni per ridurre il monte ingaggi complessivo. La società ha comunicato ufficialmente le operazioni di mercato attraverso i canali ufficiali e i comunicati stampa.

Il Napoli ha deciso di cedere Romelu Lukaku dopo i problemi fisici e comportamentali degli ultimi mesi. L’addio del belga farà respirare le casse del club, ma non sarà l’unico ‘sacrificio’ in questo senso. Oltre all’attaccante, ci sono almeno altri tre giocatori che potrebbero essere ceduti per abbassare il monte ingaggi. Lukaku: il colpo più pesante per il bilancio. L’attaccante belga rappresenta la voce più onerosa della lista dei cedibili. Lukaku guadagna 10,5 milioni di euro lordi annui e il club partenopeo ha già deciso di non accettare una risoluzione consensuale del contratto. La sua partenza, quindi, dovrà avvenire attraverso una vera cessione che consenta agli azzurri di incassare una cifra per il trasferimento.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, non solo Lukaku: quattro cessioni per abbassare il monte ingaggi

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