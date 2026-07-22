Il Napoli sta aspettando offerte per Lukaku, il cui futuro sembra ormai lontano dalla squadra. Dopo un incontro tra il club e l’agente dell’attaccante, si è deciso che le strade tra le parti si divideranno. Il mercato è attualmente bloccato a causa delle cessioni in corso, che impediscono eventuali acquisti o sostituzioni. La decisione sembra definitiva e il giocatore potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che, dopo un confronto tra il club e l’agente Federico Pastorello, è maturata la convinzione che le strade delle due parti siano destinate a separarsi. Salvo clamorosi colpi di scena, il centravanti belga lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Pastorello è già al lavoro per individuare le migliori soluzioni da sottoporre sia al club sia al giocatore. Sebbene esista ancora la possibilità di rispettare il terzo e ultimo anno di contratto, il Napoli considera prioritario ridurre il monte ingaggi e quello di Lukaku, pari a circa 11 milioni di euro lordi, rappresenta uno dei contratti più pesanti della rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku verso l’addio: il club aspetta offerte. Mercato bloccato dalle cessioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli-Lukaku, il Club commenta la situazione

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli-Zeballos, accordo totale: il Changuito aspetta solo il via libera. Mercato legato alle cessioni”Il Napoli ha raggiunto un accordo totale con Zeballos, che attende ora il via libera per il trasferimento.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, prima le cessioni: Allegri aspetta spazio per i nuovi rinforzi”

Temi più discussi: Allegri scopre il Napoli e trova subito tanti big: il programma e chi ci sarà in ritiro; Messi chiuda la carriera al Napoli nel segno di Maradona; Vergara, definito l’accordo con il Napoli: quando scade e le opzioni; Nuovi metodi e imprevisti: retroscena e segreti dei primi giorni di Allegri al Napoli.

Leggi l'articolo completo sul nostro sito o sulla nostra app #Corrieredellosport #Napoli #Vergara x.com

Corriere dello Sport: Rafa Marin resta al Napoli, Allegri lo blindaRafa Marin non lascerà il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri e Manna hanno deciso di confermare il difensore spagnolo, che è ormai fuori dal mercato. mondonapoli.it

Corriere dello Sport: Napoli, rinnovo Vergara: accordo fino al 2031. Favasuli e Zeballos restano obiettivi di mercatoAntonio Vergara e il Napoli continueranno insieme. Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che il vertice andato in scena tra il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore ... napolipiu.com