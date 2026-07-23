Nel calcio moderno si parla sempre più spesso di leadership, resilienza e gestione della pressione. Ma c’è chi, per trovare ispirazione, non guarda agli ultimi bestseller sulla crescita personale, bensì a un’opera scritta quasi duemila anni fa. È il caso di Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, che ha più volte raccontato di trarre insegnamento da Marco Aurelio e dai suoi “Colloqui con sé stesso” (Meditazioni), uno dei testi più influenti della filosofia stoica. Per il ct spagnolo, il successo non nasce soltanto dalla preparazione tattica o dalla qualità tecnica dei giocatori. La differenza, soprattutto nei momenti decisivi, la fanno equilibrio mentale, autocontrollo e disciplina interiore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Luis de la Fuente e Marco Aurelio: il mental coaching del ct della Spagna nasce da un imperatore romano

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Luis de la Fuente, el entrenador tranquilo que se inspira en Marco Aurelio y Trajano

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