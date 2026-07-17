L'allenatore della nazionale spagnola sta per scrivere una pagina importante, mentre la squadra si avvicina alla finale del Mondiale 2026 contro l'Argentina. Durante il torneo, la Spagna ha mostrato una crescita costante, consolidandosi come una delle contendenti più credibili. La squadra ha ottenuto risultati che hanno rafforzato la sua posizione nel torneo, mantenendo un livello di gioco elevato partita dopo partita. La finale si avvicina e la squadra si prepara a sfidare l’avversario finale in un match decisivo.

Luis de la Fuente è a un passo dal riscrivere la storia del calcio. La Spagna vede già l’Argentina all’orizzonte della finale del Mondiale 2026, dopo un torneo in cui La Roja è cresciuta con una continuità quasi esemplare: partita dopo partita, fino a diventare una delle protagoniste più credibili dell'intera competizione. Eppure, mentre i riflettori inseguivano gol, abbracci e cori dopo la netta vittoria contro la Francia, a bordo campo si è ripetuta una piccola costante: al polso del commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente brillava l’IWC Ingenieur Automatic 42, lo stesso segnatempo che lo ha accompagnato durante tutto il torneo. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che racconta molto del brillante percorso della Spagna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - L'orologio di Luis de la Fuente riflette alla perfezione il gioco della Spagna ai Mondiali 2026

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