Chi è Luis De La Fuente sette curiosità sul ct della Spagna finalista ai Mondiali

Notizia in breve

Luis De La Fuente guida la nazionale spagnola alla finale dei Mondiali 2026. È alla sua prima esperienza come commissario tecnico in un torneo internazionale. Prima di questa nomina, ha allenato squadre di club e la nazionale Under-21. È nato nel 1961 e ha giocato come centrocampista, con una carriera nel campionato spagnolo. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2007 e ha guidato diverse squadre di livello nazionale e giovanile.