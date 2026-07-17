Chi è Luis De La Fuente sette curiosità sul ct della Spagna finalista ai Mondiali
Luis De La Fuente guida la nazionale spagnola alla finale dei Mondiali 2026. È alla sua prima esperienza come commissario tecnico in un torneo internazionale. Prima di questa nomina, ha allenato squadre di club e la nazionale Under-21. È nato nel 1961 e ha giocato come centrocampista, con una carriera nel campionato spagnolo. Ha iniziato la carriera da allenatore nel 2007 e ha guidato diverse squadre di livello nazionale e giovanile.
La cavalcata della Spagna alla finale dei Mondiali 2026 ha tra i suoi protagonisti il c.t. Luis De La Fuente. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera Può centrare l’impresa già riuscita a un suo illustre predecessore, Luis De La Fuente. Come Vicente del Bosque nel 2010 e nel 2012, l’attuale c.t. della Spagna può vincere Europei e Mondiali in due anni. L’ultimo scoglio prima di una clamorosa doppietta è rappresentato dall’Argentina, avversario della Roja nella finale della Coppa del Mondo 2026 in programma domenica 19 luglio. – calciomercato.it (foto Ansa) Una partita che può rendere irripetibile la carriera di un allenatore che non è mai stato sulla panchina di un top club ma che, di fatto, può vincere tutto con le Nazionali spagnole. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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