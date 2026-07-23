Il cellulare di Luigi Esposito riacceso o spostato Il telefono del giornalista ucciso a Eboli non si trova

Il cellulare di Luigi Esposito, il giornalista ucciso a Eboli, non è stato trovato né acceso dopo il suo decesso. La sera della morte, un amico gli ha inviato messaggi che non sono stati recapitati immediatamente, arrivando solo in un secondo momento. Non ci sono indicazioni sulla presenza o meno del telefono nel luogo dell’omicidio o sulla sua eventuale movimentazione.

Un amico di Luigi Esposito gli ha inviato dei messaggi domenica, giorno della morte, che inizialmente non sono stati recapitati e poi gli sono arrivati solo in un secondo momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Luca Esposito, il giornalista ucciso a Eboli: «Qualcuno ha riacceso o ha spostato il suo telefono»

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