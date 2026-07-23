Nell’edizione 26 di Amici, la squadra di Maria De Filippi si chiamerà “Lui”. La trasmissione introdurrà diverse novità, tra cui cambiamenti nella struttura del programma e nelle dinamiche tra gli allievi. La produzione ha annunciato modifiche che potrebbero influenzare il percorso degli studenti, senza specificare ulteriori dettagli. La nuova stagione è in fase di preparazione e si prevede un coinvolgimento maggiore degli allievi nelle dinamiche del talent.

L’edizione numero 26 di Amici si prepara a rivoluzionare la formula del talent show con una serie di novità che potrebbero modificare in maniera significativa la vita degli allievi all’interno della scuola. Dopo le prime indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, continuano infatti ad arrivare conferme su un progetto che sembra destinato ad ampliare l’offerta formativa del programma di Maria De Filippi, andando ben oltre le tradizionali lezioni di canto e danza. Tra i cambiamenti più chiacchierati c’è l’introduzione di attività sportive nel percorso degli allievi. Un’indiscrezione anticipata alcune settimane fa da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi e che ora trova ulteriore conferma grazie alle rivelazioni di Gabriele Parpiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Lui”. Amici, è svolta per il nuovo Prof: un nome per la squadra di Maria De Filippi

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Ecco il NUOVO PROF di AMICI: spunta un nome clamoroso per la prossima edizione del talent

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