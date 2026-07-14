Amici svolta storica per Maria De Filippi | arrivano le discipline sportive

Mediaset annuncia l’introduzione di discipline sportive nel format di Amici. La decisione coinvolge la scuola di talent show più nota in Italia, che si prepara a modificare la struttura del programma. La novità riguarda l’inserimento di attività sportive tra le prove e le sfide dei concorrenti. La modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla formula tradizionale dello spettacolo. La produzione non ha ancora comunicato dettagli specifici sui contenuti e sulle modalità di integrazione delle discipline sportive.

Grandi manovre negli studi Mediaset: la scuola più famosa d'Italia si prepara a un cambiamento storico che promette di ridefinire il format del talent show Amici. In risposta al calo degli ascolti registrato durante l’ultima edizione, vinta da Lorenzo Salvetti, la produzione ha deciso di puntare su una ventata di freschezza inserendo nel piano di studi le "discipline sportive". Non si tratterà solo di un’aggiunta estemporanea, ma di una vera e propria virata strategica volta a intercettare quel vasto pubblico di appassionati di sport e competizione pura, svecchiando così la formula classica che da anni regge il successo del programma. Le indiscrezioni, lanciate dal settimanale Chi, sollevano già la curiosità su come verranno integrate queste nuove attività in uno studio televisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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