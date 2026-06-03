Amici 26 nuova insegnante di canto in arrivo? Il nome che piace a Maria De Filippi

Maria De Filippi sta considerando l’ingresso di una nuova insegnante di canto per la prossima edizione di Amici 26. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile cambio nel corpo docenti. La presentatrice e produttore del talent sta valutando diverse opzioni per rinnovare il cast di insegnanti. La scelta di questa figura potrebbe riguardare un nome che piace a lei e che potrebbe entrare nel team già nei prossimi mesi.

Maria De Filippi starebbe valutando cambiamenti importanti per la 26esima edizione di Amici. Tra le ipotesi c’è l’ingresso di una nuova insegnante di canto. Dopo un’edizione caratterizzata da un calo significativo di ascolti, la produzione cerca di riportare il talent al centro dell’attenzione del pubblico. Scopriamo chi potrebbe arrivare e le ultime novità a riguardo. Amici: ex allievo viene arrestato dopo un brutto incidente stradale Noemi già protagonista ad Amici. Nel corso di Amici 25, Noemi ha ricoperto un ruolo di rilievo, partecipando attivamente a diverse puntate. La sua presenza come giudice e come insegnante ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a creare momenti memorabili. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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