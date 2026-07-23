Luciano Darderi ha vinto facilmente il suo primo turno all’ATP 250 di Estoril, battendo Pedro Martinez con un punteggio di 6-0 6-1 in poco più di un’ora. La partita è stata interrotta più volte, ma il risultato finale ha comunque sancito il passaggio ai quarti di finale. Darderi ha mostrato sicurezza fin dall’inizio, senza lasciare spazio all’avversario. Ora si prepara per il prossimo incontro nel torneo portoghese.

Luciano Darderi si fa ben pochi problemi a esordire con una vittoria all’ATP 250 dell’Estoril. 6-0 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez in un match durato ufficialmente un’ora e 2 minuti, ma segnato da più di un’interruzione. Domani, per il numero 2 del tabellone, la sfida con il portoghese Jaime Faria, giocatore particolarmente interessante e uno dei soli due rimasti tra i padroni di casa (l’altro è l’incredibile Tiago Torres, la storia della settimana già così). Il match non fa quasi in tempo ad iniziare che, nel secondo game, mentre recupera su una smorzata Darderi non riesce a evitare che gli si impunti una caviglia, finendo sia a terra che dentro la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Darderi, a Estoril è un bell’esordio. Martinez travolto verso i quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: iniziato l’incontro precedente

LIVE Darderi-Martinez 4-0, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurroDopo aver ottenuto un doppio break, il giocatore italiano si trova in vantaggio per 4-0 contro il rivale.

Temi più discussi: ATP Estoril: Darderi n.2 del main draw, Pellegrino a un passo dalla qualificazione; Martinez-Darderi: il pronostico dell'ATP 250 di Estoril 2026, i precedenti e dove vedere il match; Analisi di Martinez-Darderi, Estoril Open: caccia ai quarti; Darderi debutta a Estoril: il programma su Sky.

Un esordio da applausi Luciano Darderi domina Martinez con un netto 6-0, 6-1 e vola ai quarti di finale di Estoril, dove affronterà Faria x.com

Situazione surreale all’ATP di Estoril: perché Darderi-Martinez è stata sospesa a inizio secondo setHa dell’incredibile quanto accaduto a Cascais, in Portogallo, sede dell’Open di Estoril rientrato quest’anno nel circuito principale come ATP 250, dopo un anno nel calendario dei Challenger. Con Lucia ... sportal.it

Perché è stato sospeso il match tra Darderi-Martinez: il punteggio al momento della pausa ad EstorilSituazione surreale all'Estadio Millenium in occasione dell'ottavo di finale dell'ATP 250 di Estoril 2026 tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, che è ... oasport.it

ATP 250 Estoril R1: [WC] Torres batte Basilashvili 6-4, 6-2 reddit